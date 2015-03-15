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تأجيل محاكمة 23 متهمًا باقتحام قسم كرداسة لـ 18 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع

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تأجيل محاكمة 23 متهمًا باقتحام قسم كرداسة لـ 18 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع تأجيل محاكمة 23 متهمًا باقتحام قسم كرداسة لـ 18 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى،وحضور خالد عارف وكيل النيابة وأمانة سر أحمد صبحى, ومحسن مدحت تنفيذ الجنايات ، تاجيل محاكمة 23 متهما بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى, لجلسة 18 مارس لاستكمال المرافعة, وأنتداب محامين للترافع عن عدد المتهمين.

وهى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة. وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.

 

 

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