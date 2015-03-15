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الكركم وبذور المستردة تقضى على السكر والضغط وامراض القلب

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الكركم وبذور المستردة تقضى على السكر والضغط وامراض القلب الكركم وبذور المستردة تقضى على السكر والضغط وامراض القلب
أكدت دراسة علمية قامت بها كلية التربية النوعية قسم الاقتصاد المنزلى بجامعة أسيوط أهمية فوائد الكركم وبذور المستردة فى القضاء على أمراض السكر والضغط والقلب.

وأوضحت الدراسة أهمية ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة بالجسم وهى موجودة فى الكركم وبذور المستردة ولهما فوائد صحية عديدة كمضادات للالتهاب، فضلا عن أنها تساعد فى تقليل الكوليسترول، كما تحسن من صحة الأوعية الدموية وتنشط الدورة الدموية ويساعد الجسم على عملية الهضم ويحارب الطفيليات التى توجد فى الأمعاء، خاصة بعد أن ارتفاع حالات مرض السكر والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية بين المصريين فى الآونة الأخيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن مسحوق بذور المستردة أفضل تأثيرا فى خفض مستوى السكر والكوليسترول الكلى والكوليسترول المنخفض وأيضا ارتفاع الكوليسترول المرتفع الكثافة بينما سجل مسحوق الكركم افضل تاثير فى انخفاض مستوى بيروكسيد .

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