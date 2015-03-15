أخبار عاجلة

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أضرار فقء حبيبات الجلد عند التعرض للحرق

Google+ Print
تعرف على أضرار فقء حبيبات الجلد عند التعرض للحرق تعرف على أضرار فقء حبيبات الجلد عند التعرض للحرق
أرسل قارئ يسأل، تعرضت للحرق بيدى، وظهرت الفقاعات المليئة بالسائل على سطح الجلد، ما جعلنى أفقأها بيدى، فما خطورة هذا الفعل؟.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء يجيب عن التساؤل، موضحا أن التعرض للحرق من الحوادث الشائعة، لكن يخطئ البعض فى التعامل مع الحرق ما يزيد من درجة التهاب الجلد، وخطورة الحرق والأثر فى المستقبل، وقد يعرض المريض للعدوى أيضا.


>وشدد مروان على السائل بضرورة التوقف عن فقء الحبيبات المليئة بالسائل على سطح الجلد الذى تعرض للحرق، لأنه فعل شديد الخطورة والضرر، ويطيل من فترة التئام الجلد، وشفائه، ويزيد حالة الحرق سوءا.

وأضاف الباحث فى الدواء أن فقء الحبيبات المليئة بالسائل الناتجة عن الالتهاب الشديد الذى لحق بالجلد، الذى عادة ما يظهر فى الحروق من الدرجة الثانية تدل على أن الحرق تعمق لطبقات الجلد بشكل أكبر من الحرق السطحى، وهو ما يزيد من ارتفاع نسبة العدوى إذا ما فقأ المريض الحبيبات، وينتقل السائل عن طريق الإصبع أو أداة الفقء إلى الجلد السليم، ما يزيد فرص العدوى بظهور التهاب وحبيبات جديدة فى مناطق أخرى من الجلد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365