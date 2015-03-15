تعرف على أضرار فقء حبيبات الجلد عند التعرض للحرق

أرسل قارئ يسأل، تعرضت للحرق بيدى، وظهرت الفقاعات المليئة بالسائل على سطح الجلد، ما جعلنى أفقأها بيدى، فما خطورة هذا الفعل؟.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء يجيب عن التساؤل، موضحا أن التعرض للحرق من الحوادث الشائعة، لكن يخطئ البعض فى التعامل مع الحرق ما يزيد من درجة التهاب الجلد، وخطورة الحرق والأثر فى المستقبل، وقد يعرض المريض للعدوى أيضا.

>وشدد مروان على السائل بضرورة التوقف عن فقء الحبيبات المليئة بالسائل على سطح الجلد الذى تعرض للحرق، لأنه فعل شديد الخطورة والضرر، ويطيل من فترة التئام الجلد، وشفائه، ويزيد حالة الحرق سوءا.

وأضاف الباحث فى الدواء أن فقء الحبيبات المليئة بالسائل الناتجة عن الالتهاب الشديد الذى لحق بالجلد، الذى عادة ما يظهر فى الحروق من الدرجة الثانية تدل على أن الحرق تعمق لطبقات الجلد بشكل أكبر من الحرق السطحى، وهو ما يزيد من ارتفاع نسبة العدوى إذا ما فقأ المريض الحبيبات، وينتقل السائل عن طريق الإصبع أو أداة الفقء إلى الجلد السليم، ما يزيد فرص العدوى بظهور التهاب وحبيبات جديدة فى مناطق أخرى من الجلد".