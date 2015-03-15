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#الزمالك_الافريقي - مباشر.. الزمالك 3-0 رايون، أحمد عيد يسجل ويصاب

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#الزمالك_الافريقي - مباشر.. الزمالك 3-0 رايون، أحمد عيد يسجل ويصاب #الزمالك_الافريقي - مباشر.. الزمالك 3-0 رايون، أحمد عيد يسجل ويصاب

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك ورايون سبورتس في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية بملعب الجونة.

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- في الدقائق الأولى، هدد رايون سبورتس مرمى الزمالك مرتين.. تصويبة أرضية أمسكها الشناوي حامي عرين الفريق الأبيض، وكرة ضربت الأرض وكادت تخدع الحارس المصري الدولي، لكنه أبعدها لركلة ركنية بنجاح.

- مع الدقيقة 6، تحرك أيمن حفني، ركض بكرته وحاول المراوغة، وتعرض لعرقلة، احتسبها الحكم ركلة جزاء، سجلها أحمد عيد عبد الملك.

- الدقيقة 31، ركلة جزاء ضد الزمالك بعدما لمست الكرة يد حازم إمام، ويتصدى لها الشناوي.

- وفي الدقيقة 37، يتقدم الزمالك بهدف ثان عن طريق أحمد توفيق بعد اقتحام رائع منه لمنطقة جزاء رايون سبورتس.

- ومع الدقيقة 45، أكد الزمالك فوزه بهدف لأحمد عيد عبد الملك سجله وسقط مصابا بعدها مباشرة حتى قبل أن يحتفل.

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