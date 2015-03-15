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المحكمة تستأنف سماع مرافعة دفاع المتهمين باقتحام قسم شرطة كرداسة

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المحكمة تستأنف سماع مرافعة دفاع المتهمين باقتحام قسم شرطة كرداسة المحكمة تستأنف سماع مرافعة دفاع المتهمين باقتحام قسم شرطة كرداسة
استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور خالد عارف وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد صبحى، ومحسن مدحت، تنفيذ الجنايات، جلسة محاكمة 23 متهما بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى، وذلك بعد الاستراحة، واستكمل دفاع المتهمين المرافعة أمام المحكمة.

وكانت قد أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بالقضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.
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