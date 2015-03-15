النيابة الإدارية تحيل طبيبا متهما بتزوير شهادة الماجستير للمحاكمة

أمر المستشار محمد راشد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب مقيم بمستشفى قويسنا المركزى للمحاكمة، لاتهامه بتزوير شهادة منسوب صدورها لكلية طب قصر العينى، وقدمها للمستشفى التى يعمل بها لترقيته إلى أخصائى، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.

وكشفت تحقيقات سعد الدسوقى رئيس النيابة، أن الطبيب "محمد .ع" خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها بأن اصطنع صورة ضوئية لشهادة تضمنت حصوله على درجة الماجستير، ونسبها كذباً إلى كلية طب قصر العينى، وقام بتقديمها إلى جهة عمله، وتبين صدور قرار بنقله إلى مستشفى آخر، فطلب من مدير المستشفى رسمياً تأجيل إخلاء طرفه لمدة إسبوع لتسوية حالته من طبيب مقيم إلى أخصائى لحصوله على درجة الماجستير، فأحال الطلب إلى شئون العاملين لبيان حالته وإرفاق شهادة الماجستير، فقدم الطبيب صورة ضوئية من شهادة الماجستير فى جراحة المسالك البولية .

وقال مدير المستشفى فى تحقيقات النيابة الإدارية، إنه بمجرد رؤية صورة شهادة الماجستير المنسوب صدورها عن كلية طب قصر العينى تشكك فى صحتها، حيث ورد بها أن عميد الكلية، هو الدكتور سعيد شلبى رغم كونه عميداً لطب المنوفية، بالإضافة إلى أنه ورد بالشهادة أن الطبيب تقدم للحصول على درجة الماجستير دور مايو 2008 فى حين أنه ورد بها أيضاً أن مجلس الجامعة اجتمع للتصديق عليها فى 25 فبراير 2008 أى قبل مناقشة الرسالة، فضلاً عن أنه ورد بها تاريخان متناقضان هما 27 مايو 2009 و 1 أغسطس 2011 .

وتبين أن مدير المستشفى طلب من شئون العاملين مخاطبة كلية طب قصر العينى للتأكد من مدى صحة هذه الشهادة، وجاء رد الكلية يؤكد أنه بالبحث فى سجلات الماجستير فى المسالك البولية اعتباراً من دور مايو 2008 حتى الآن لم يستدل على اسم الطبيب ضمن الحاصلين على هذه الدرجة، أو أى درجة من الدراسات العليا.