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ضبط 3 أطنان و260 كيلو زيت حار وبذرة كتان بدون بيانات داخل سرجة بالمحلة

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ضبط 3 أطنان و260 كيلو زيت حار وبذرة كتان بدون بيانات داخل سرجة بالمحلة ضبط 3 أطنان و260 كيلو زيت حار وبذرة كتان بدون بيانات داخل سرجة بالمحلة
تمكن ضباط مباحث بالمحلة من ضبط 3 أطنان و260 كيلو زيت حار وبذرة كتان بدون بيانات داخل سرجة بقرية كفر فيالة مركز المحلة.

كانت معلومات وردت للرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام "أحمد.ح.ع" 40 سنة صاحب سرجة بقرية كفر فيالة مركز المحلة بتجميع كميات كبيرة من بذرة الكتان مستوردة وغير مصحوبة بأى فواتير تدل على مصدر دخولها للبلاد ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام بقصد عصرها واستخراج الزيت الحار منها وتعبئتها داخل عبوات بدون بيانات لبيعها للمواطنين.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من مباحث التموين، برئاسة النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة، وتم ضبط 3 أطنان بذرة كتان مستوردة إنتاج روسيا غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها، و200 كيلو زيت حار بدون بيانات معدة للبيع، و60 كيلو طحينة بإجمالى 3 أطنان و260 كيلو.

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 8722 جنح مركز المحلة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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