تأجيل محاكمة 76 متهمًا فى قضية "أحداث الأزهر" إلى 21 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، برئاسة المستشار صلاح رشدى، محاكمة 76 فردا، بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة، لاتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013، إلى جلسة 21 مارس الجارى لاستكمال المرافعات.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين، واستعراض القوة، وتلويحهم بالعنف فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، وإضرام النار عمداً فى مبنى كلية التجارة من خلال زجاجات المولوتوف.