ضبط مسئولى مخزن أدوية و3صيدليات داخلهم 7 ملايين و255 ألف قرص مخدر بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، استهدفت الصيدليات ومخازن الأدوية بالقاهرة، ونجحت فى ضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسموح بتداولها بالصيدليات وكميات من الأدوية الخاصة بالتأمين الصحى والمنتهية الصلاحية وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر.

كان تلقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، معلومات مفادها قيام بعض أصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية بالاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية والمُنشطات الجنسية المُهربة وغير المسموح بتداولها بالصيدليات وكذا أدوية خاصة بالتأمين الصحى والمنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر مما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التى تمت بالاشتراك مع أطباء مفتشى الصيادلة عن ضبط "تامر.ج.ف" سن 33، المسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، وبتفتيش المخزن بمعرفة مفتشى الصيادلة، عُثر على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية والمنشطات الجنسية وغير المسموح بتداولها بالأسواق وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر بالإضافة لإدارته المخزن بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط بحوزته 7235820 قرص وأمبول ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع، و8100 قرص مخدر ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع، و4500 زجاجة أدوية مستوردة ومحظور تداولها بالأسواق.

كما تم ضبط "ياسين.ت.ع" سن 29، المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبتفتيش الصيدلية عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية منتهية الصلاحية وغير المسموح بتداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط بحوزته 4500 قرص وأمبول خاص بالتأمين الصحى مختلفة الأنواع وغير مصرح ببيعه بالصيدليات، و650 قرص أدوية للأطفال للأمراض المزمنة "منتهى الصلاحية"، و50 زجاجة شراب أطفال خاص بالتأمين الصحى، و50 جهاز حقن وريدى منتهى الصلاحية، و10 علب لبن أطفال رضع منتهى الصلاحية.

ونجحت الحملات فى ضبط "فاطمة.ص.م" سن 30، المسئولة عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبتفتيش الصيدلية عُثر بداخلها كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية وأدوية خاصة بالتأمين الصحى والمنشطات الجنسية وغير المسموح بتداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط بحوزته 170 قرصا مخدرا ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع، و2500 قرص وعبوة أدوية خاصة بالتأمين الصحى، و42 حقنة منع الحمل محظور بيعها بالصيدليات.

وتمكنت الحملات من ضبط "صبرى.أ.م" سن 32، صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبتفتيش الصيدلية عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية والمنشطات الجنسية وغير المسموح بتداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط بحوزته 3150 أقراص مخدرة ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع، و80 كبسولة إجهاض حمل والمحظور تداولها بالأسواق.

كما تم ضبط "هشام.ص.ع" سن 23، المسئول عن محل لبيع الأدوية الخاصة بصالات الجيم كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبتفتيش المحل عُثر على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية غير المعلوم التركيب الكميائى لها والتى تستخدم فى صالات الجيم وغير المسموح بتداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر وتم ضبط بحوزته 319 عبوة أدوية وعقاقير طبية مختلفة الأنواع غير المعلوم التركيب الكيميائى لها.