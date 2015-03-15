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إخلاء سبيل متهم بمقاومة السلطات فى سوهاج بضمان محل إقامته

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إخلاء سبيل متهم بمقاومة السلطات فى سوهاج بضمان محل إقامته إخلاء سبيل متهم بمقاومة السلطات فى سوهاج بضمان محل إقامته
قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، إخلاء سبيل المتهم "محمود م أ" 29 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بقرية أولاد نصير بضمان محل إقامته، بعد اتهامه بمقاومة السلطات.

بدأت الواقعة عندما قام أحد ضباط المباحث وبصحبته القوة المرافقة له، بالقبض على المتهم بتهمة إحرازه سلاح نارى بدون ترخيص، إلا أنه قام بمقاومتهم لعدم القبض عليه ومحاولة الهرب، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.

وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما، إلا أن المتهم استأنف قرار الحبس أمام محكمة الجنح المستأنفة والتى قررت إخلاء سبيله.
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