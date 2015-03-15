تأجيل محاكمة 23 متهما باقتحام قسم كرداسة لـ18 مارس

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة محاكمة 23 متهما بالهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء 3 يوليو من العام الماضى، إلى جلسة 18 مارس لاستكمال المرافعة، وانتداب محامين للترافع عن عدد من المتهمين .

كانت النيابة أحالت المتهمين - فى القضية رقم 11010 لسنة 2013 إلى محكمة الجنايات - بعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور خالد عارف وكيل النيابة وأمانة سر أحمد صبحى، ومحسن مدحت تنفيذ الجنايات - بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات مركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.