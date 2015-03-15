تأجيل محاكمة بديع و104 متهمين باقتحام ديوان محافظة الإسماعيلية لـ19 مارس

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و104 آخرين فى اتهامهم بمحاولة اقتحام ديوان محافظة الإسماعيلية، وقتل 3 أشخاص، إلى 19 مارس الجارى.

استمعت المحكمة فى جلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد عابدين، إلى شهود الإثبات فى القضية، وتستكمل سماعهم فى الجلسة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل، بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية.

ويحاكم فى القضية 105 متهمين بينهم الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان والدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، والمهندس صبرى خلف الله المدير الإدارى للجماعة بالإسماعيلية، ضمن 34 متهما بالتحريض على العنف، واتهام الباقين بقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 27 آخرين، ومحاصرة ومحاولة اقتحام ديوان المحافظة فى يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.