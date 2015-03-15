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القبض على راكب حاول تهريب 50 ألف جنيه حول جسمه للسعودية

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القبض على راكب حاول تهريب 50 ألف جنيه حول جسمه للسعودية القبض على راكب حاول تهريب 50 ألف جنيه حول جسمه للسعودية
ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد القبض على راكب حاول تهريب 50 ألف جنيه حول جسمه لدى سفره إلى مخالفا قوانين انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب، وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

صرح العقيد وليد رضوان رئيس نوبتجية الشرطة، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 420 والمتجهة إلى المدينة المنورة إشتبه رجال الأمن فى الراكب "أ . ف"؛ حيث كان يسير بطريقة غريبة وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 50 ألف جنيه حول ساقيه وجسمه مخالفا قوانين انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب والذى يسمح بإصطحاب الراكب 5 آلاف جنيه فقط.

وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكب 5 آلاف جنيه حقه القانونى ومصادرة باقى الأموال، وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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مصر 365

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