الرئيس يوجه تحية لروح الملك عبدالله.. ويؤكد: تسلمت دعوة رسمية لزيارة ألمانيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التيحة لروح الملك عبدالله بن عبد العزيز، ملك السعودية الراحل، خلال كلمته الختامية بالمؤتمر الاقتصادى، الأمر الذى قابله الحضور بتصفيق حاد. وقال الرئيس السيسى: "تحية خاصة لروح الملك عبدالله بن عبد العزيز، صاحب فكرة هذا المؤتمر لدعم مصر ".

كما وجه الرئيس تحية إلى المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكداً تسلمه دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، وقال إنه يقدر ألمانيا لكفاحها وتقدمها فى شتى المجالات.

وطالب الرئيس السيسى خلال كلمته، بعقد المؤتمر الاقتصادى بشكل دورى، كل عام، والتحضير لذلك اعتباراً من الآن، لصالح المنطقة كلها وليس مصر فقط.

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