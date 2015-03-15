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وزير الدفاع يلتقى وفدا من الكونجرس لبحث جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة

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وزير الدفاع يلتقى وفدا من الكونجرس لبحث جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة وزير الدفاع يلتقى وفدا من الكونجرس لبحث جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة
التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة النائب دانا رور باكر، رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروربا والتهديدات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى.

وتناول اللقاء الذى حضره الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب، كما تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون بين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة فى العديد من المجالات، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف والإرهاب والتصدى لمخاطرة وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأعرب وفد الكونجرس عن تقديره للجهود المصرية الرامية لتحقيق التوازن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم واشنطن للإجراءات الطموحة التى تتخذها المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى والمضى قدما نحو استعادة الأمن والاستقرار والتنمية على نحو يلبى طموحات الشعب المصرى وتطلعاته نحو المستقبل.

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مصر 365

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