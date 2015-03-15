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الرئيس السيسى يطالب بعقد المؤتمر الاقتصادى بشكل سنوى

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الرئيس السيسى يطالب بعقد المؤتمر الاقتصادى بشكل سنوى الرئيس السيسى يطالب بعقد المؤتمر الاقتصادى بشكل سنوى
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى ختام المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، بعقد المؤتمر بشكل دورى، كل عام، والتحضير لذلك اعتباراً من الآن، لصالح المنطقة كلها وليس فقط.

وخلال كلمته، وجه الرئيس التيحة لروح الملك عبدالله بن عبد العزيز، ملك الراحل، الأمر الذى قابله الحضور بتصفيق حاد. وقال السيسى: "تحية خاصة لروح الملك عبدالله بن عبد العزيز، صاحب فكرة هذا المؤتمر لدعم مصر".

كما وجه الرئيس تحية إلى المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكداً تسلمه دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، وقال إنه يقدر ألمانيا لكفاحها وتقدمها فى شتى المجالات.

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مصر 365

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