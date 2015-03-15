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بالفيديو..الرئيس بختام المؤتمر الاقتصادى:ربنا خلق بلدنا عشان تعيش..تحيا مصر

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بالفيديو..الرئيس بختام المؤتمر الاقتصادى:ربنا خلق بلدنا عشان تعيش..تحيا مصر بالفيديو..الرئيس بختام المؤتمر الاقتصادى:ربنا خلق بلدنا عشان تعيش..تحيا مصر
خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحضور خلال كلمته الختامية بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المنعقد حالياً، قائلاً: عادة هما مجهزين كلمة، لكن أنا عايز اتكلم معاكم من القلب عن ، لأن فى ناس افتكرت إن بلدى ماتت .. مصر بلد ربنا خلقها علشان تعيش".

وأضاف الرئيس فى كلمته: "سنة 1962 جاءت دولة عظيمة ثانية لترى تجربتنا كانت دولة كوريا أرسلت بعثة لتشوف مصر عاملة ازاى، مش هتكمل ليه مصر مكملتش بس بقول وبفكر نفسى والمصريين والعالم بقول إن الدولة دى تستيقظ الآن".

وتردد هتاف "تحيا مصر" بين الحضور بقوة، وخطب أحد الحضور قائلاً: "يحيا السيسى"، فرد عليه الرئيس: "تحيا مصر ولا يحيا أحد غيرها"، وتابع: "مصر بشعبها مصر بشبابها مصر اللى فيها أكتر من 35 مليون شخص فى شبابها، هى اللى علمت الدنيا عشان كده بقولكوا مصر مبتمش وصحيت وهتصحى".


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مصر 365

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