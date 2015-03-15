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وزارة الكهرباء: 24 اتفاقية بتكلفة 74 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادى

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وزارة الكهرباء: 24 اتفاقية بتكلفة 74 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادى وزارة الكهرباء: 24 اتفاقية بتكلفة 74 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادى
أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن الوزارة وقعت 24 اتفاقية تعاون خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ( المستقبل)، الذى يُعْقَد بمدينة شرم الشيخ مع عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.

وأوضح الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تم توقيعها خلال المؤتمر تبلغ حوالى 74 مليار دولار.

وأشار اليمانى إلى أن الاتفاقيات شملت مشاريع فى مجال إنتاج وتوليد الكهرباء وإنشاء خطوط نقل والتوسع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح والفحم.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هذه الاتفاقيات سوف تسهم فى إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدات النمو الاقتصادى، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

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