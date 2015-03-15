«كيري» يبحث مع «شكري» إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

قال السفير بدر عبد العاطى إن وزير الخارجية المصرى شامح شكرى بحث مع نظيره الأمريكى جون كيرى عددا من القضايا الاقليمية الهامة في مقدمتها الوضع في ليبيا في ظل التطورات السياسية والأمنية هناك والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في ليبيا برناندينو ليون لدفع أفق الحل السياسي للإمام، حيث اتفق الوزيران علي الاستمرار في دعم هذه الجهود.

وتناول الوزيران الازمة السورية واهمية الحل السياسي لها، واستعرض الوزير شكري بناء علي طلب الوزير كيري الجهود المبذولة لتوحيد رؤي ومواقف المعارضة السورية واعتزام مصر استضافة جولة للحوار بين فصائل المعارضة السورية المعتدلة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف عبد العاطي إن الوزيرين ناقشا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية مشددا علي أهمية اللقاء الرباعي الأخير الذي استضافه السيد الرئيس لتناول مستقبل المسار الفلسطيني واستئناف مفاوضات السلام استنادا الي الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليه وحل الدولتين.

وتناول شكري وكيري ملف انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط خاصة في ضوء اقتراب موعد انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار خلال الأسابيع القادمة، ومسار المباحثات الجارية بين ايران ومجموعة ٥+١ في إطار تناول ملفها النووي.