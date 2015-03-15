بالفيديو.. السيسي يلتقط “سيلفى” مع شباب المشاركين فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادي

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى شباب المشاركين فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادي إلى الصعود على المنصة للترحيب بهم على ماقدموه من جهد فى الاعداد والتحضير للمؤتمر، والتقط معهم الصور التذكارية وقام الشباب بالتقاط صور “سيلفى” مع الرئيس وسط ضحك وتفاعل من الحضور.

وفى لفتة من الرئيس، رداً على بعض الشباب الذين هتفوا بحياته – قبيل بدء كلمته التى ألقاها ظهر اليوم فى اليوم الختامي للمؤتمر الاقتصادي – قال السيسى “تحيا مصر محدش تاني … تحسا مصر وشعبها” وهو مااستقبله الحاشرين بالتصفيق الحاد.

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