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“النور” يعلن عن دعمه “المؤتمر الاقتصادي” بحملة وفيديو ترويجي

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“النور” يعلن عن دعمه “المؤتمر الاقتصادي” بحملة وفيديو ترويجي “النور” يعلن عن دعمه “المؤتمر الاقتصادي” بحملة وفيديو ترويجي

حزب النور

أعلن حزب النور عن إعداده لمقطع مرئي “” لدعم المؤتمر الاقتصادى والذى جرت وقائعه بمدينة شرم الشيخ، ضمن الحملة التى نظمها الحزب لدعم المؤتمر.

ويبدأ الفيديو بجزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المؤتمر ثم يتناول المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليًا، يتخللها مقاطع لكلمات رؤساء وملوك الدول العربية.

ودشن حزب النور حملة لدعم المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا أنه يعتبر بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وقام الحزب، بعمل تصميمات توضح أهمية المؤتمر الاقتصادي، مطالبًا الجميع بالعمل على إنجاحه؛ من أجل انطلاق الاقتصاد نحو التنمية، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، وعودة مكانة عالميًا وإقليميًا وعربيًا.

 

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