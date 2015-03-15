النيابة الإدارية: محاكمة طبيب بمستشفى قويسنا بتهمة تزوير الماجستير

أمر المستشار محمد راشد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب مقيم بمستشفى قويسنا المركزي للمحاكمة بتهمة تزوير شهادة منسوب صدورها لكلية طب قصر العيني وقدمها للمستشفى الذي يعمل به لترقيته إلى أخصائي.

قال ذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إذ كشفت تحقيقات سعد الدسوقي رئيس النيابة أن الطبيب محمد عامر خليفة، خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لها بأن اصطنع صورة ضوئية لشهادة تضمنت حصوله على درجة الماجستير ونسبها كذبًا إلى كلية طب قصر العيني ـ

ومهرها بخاتم جامعة القاهرة وقام بتقديمها إلى جهة عمله وتبين صدور قرار بنقله إلى مستشفى آخر، فطلب من مدير المستشفى رسميًا تأجيل إخلاء طرفه لمدة أسبوع لتسوية حالته من طبيب مقيم إلى أخصائي لحصوله على درجة الماجستير فأحال الطلب إلى شئون العاملين لبيان حالته وإرفاق شهادة الماجستير، فقدم الطبيب صورة ضوئية من شهادة الماجستير في جراحة المسالك البولية وقال مدير المستشفى في تحقيقات النيابة الإدارية إنه بمجرد رؤية صورة شهادة الماجستير المنسوب صدورها عن كلية طب قصر العيني تشكك في صحتها .

حيث ورد بها أن عميد الكلية هو الدكتور سعيد شلبي، رغم كونه عميدًا لطب المنوفية بالإضافة إلى أنه ورد بالشهادة أن الطبيب تقدم للحصول على درجة الماجستير دور مايو 2008 في حين أنه ورد بها أيضًا أن مجلس الجامعة اجتمع للتصديق عليها في 25 فبراير 2008 أي قبل مناقشة الرسالة، فضلًا عن أنه ورد بها تاريخان متناقضان هما 27 مايو 2009 و1 أغسطس 2011، وتبين أن مدير المستشفى طلب من شئون العاملين مخاطبة كلية طب قصر العيني للتأكد من مدى صحة هذه الشهادة.

وجاء رد الكلية يؤكد أنه بالبحث في سجلات الماجستير في المسالك البولية اعتبارًا من دور مايو 2008 حتى الآن لم يستدل على اسم الطبيب ضمن الحاصلين على هذه الدرجة أو أية درجة من الدراسات العليا.