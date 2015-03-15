أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صدقي صبحي يلتقى وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي

Google+ Print
صدقي صبحي يلتقى وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي صدقي صبحي يلتقى وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي


> التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من أعضاء الكونجرس الامريكى برئاسة النائب “دانا رور باكر” رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروربا والتهديدات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى .

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب ، كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون بين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى إعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة فى العديد من المجالات ، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف والإرهاب والتصدى لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمى والدولى .

من جانبهم أعرب وفد الكونجرس عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية لتحقيق التوازن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، مؤكدين دعم بلادهم للإجراءات الطموحة التى تتخذها المصرية للنهوض بالإقتصاد المصرى والمضى قدماً نحو إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية على نحو يلبى طموحات الشعب المصرى وتطلعاته نحو المستقبل .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»