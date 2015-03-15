صدقي صبحي يلتقى وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي



> التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من أعضاء الكونجرس الامريكى برئاسة النائب “دانا رور باكر” رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروربا والتهديدات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى .

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب ، كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى إعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة فى العديد من المجالات ، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف والإرهاب والتصدى لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمى والدولى .

من جانبهم أعرب وفد الكونجرس عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية لتحقيق التوازن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، مؤكدين دعم بلادهم للإجراءات الطموحة التى تتخذها الحكومة المصرية للنهوض بالإقتصاد المصرى والمضى قدماً نحو إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية على نحو يلبى طموحات الشعب المصرى وتطلعاته نحو المستقبل .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .