وفد من الجامعة العربية يطلع على مراحل ما قبل الانتخابات السودانية

بحث الفريق الموفد من قبل الجامعة العربية، مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، الأوضاع ما قبل الانتخابات العامة بالبلاد المقرر إجراؤها فى 13 أبريل المقبل، وترتيب عمل الجامعة العربية فى تقييم سير العمليات الانتخابية، بالحضور والمراقبة والاقتراع والنتائج.

وقال رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان على أبو زيد، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إن المفوضية ستقوم بزيارات خلال الأيام المقبلة، للولايات السودانية المختلفة لتدريب وتثقيف وإعداد الغرف المركزية ولجان الشكاوى لمراقبة الانتخابات.

وأشاد أبو زيد، بدور الجامعة العربية فى قضايا السلام والأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن الجامعة عليها أن تلعب دورا أكبر فى عملية التحول الديمقراطى فى السودان والدول العربية.

وأثنى وفد الجامعة العربية، على دور وجهود المفوضية القومية لحقوق الإنسان وحمايتها لحقوق الإنسان، خاصة جانب الحريات الأساسية، وأبدى الوفد الاستعداد للتعاون مع المفوضية عبر لجنة حقوق الإنسان بالجامعة.

وأطلعت مفوضية حقوق الإنسان، وفد الجامعة العربية الذى يزور السودان هذه الأيام برئاسة السفير علاء الدين الزهرى، مدير إدارة الانتخابات، على برنامجها لمراقبة العملية، الذى يستند على تثقيف وتدريب المنظمات غير الحكومية.

وكان وفد الجامعة العربية لتقييم مراحل ما قبل الانتخابات السودانية، قد استهل زيارته للسودان بعقد سلسلة لقاءات مع المفوضية القومية للانتخابات، ومسئولين بوزارة الخارجية، وفعاليات وأحزاب سياسية ضمت حزب الأمة القومى، ومنظمات مجتمع مدنى.