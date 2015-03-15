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صنداى تايمز: تزايد التفاؤل بعد ظهور "رامبو العراقى" ودوره فى استعادة تكريت من داعش

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صنداى تايمز: تزايد التفاؤل بعد ظهور "رامبو العراقى" ودوره فى استعادة تكريت من داعش صنداى تايمز: تزايد التفاؤل بعد ظهور "رامبو العراقى" ودوره فى استعادة تكريت من داعش
تحدثت صحيفة الصنداى تايمز عن مقاتل يُعرف باسم "أبو عزرائيل" أو "رامبو العراق"، ويُوصف بأنه "بطل" معركة استعادة مدينة تكريت من سيطرة تنظيم داعش.

وتوضح الصحيفة، فى تقرير لها اليوم الأحد، أن "أبو عزرائيل" يُعتقد أنه بطل تايكوندو ومحاضر سابق فى العقد الخامس من عمره، لكنها لم تذكر معلومات مفصلة حول هويته، بحسب مقتطفات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية عن الصحيفة.

وتشير إلى أنه ذاع صيت المقاتل، الذى يعتقد أنه عضو فى كتائب الإمام الشيعية المدعومة من إيران، بعد نشر مقاطع له متجولا بدراجة فى شوارع تكريت وهو يسخر من مسلحى تنظيم داعش.

وتقول صنداى تايمز، إن صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعى جذبت أكثر من 250 ألف متابع، مؤكدة أن إضفاء صفات خارقة على رجل واحد علامة على تزايد التفاؤل بأن العجلة تدور ضد التنظيم الإرهابى.

وقالت إنه من المتوقع رجوع المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى سيطرة القوات الحكومية التى يدعمها آلاف من المتطوعين الشيعة وبعض المقاتلين من السنة.

القوات العراقية والمسلحون الموالون سيستعيدون تكريت خلال 72 ساعة
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مصر 365

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