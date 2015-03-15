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معهد الفلك: الجمعة المقبل يشهد 3 ظواهر مميزة

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معهد الفلك: الجمعة المقبل يشهد 3 ظواهر مميزة معهد الفلك: الجمعة المقبل يشهد 3 ظواهر مميزة

أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر جمادي الأخر للعام الهجري الحالي، ستوافق يوم السبت المقبل، وأن طول الشهر 30 يومًا، مشيرة إلى أن الهلال ستثبت رؤيته يوم الجمعة المقبل، يوم استطلاعه شرعيًا، حيث يولد في الساعة 11 والدقيقة 36 بتوقيت القاهرة المحلي ويبقى في سماء القاهرة بعد غروب الشمس بـ14 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح مابين 12- 15 دقيقة، وفي سماء مكة المكرمة بـ11 دقيقة.

وقال الدكتور أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد، في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن يوم الجمعة المقبل سيكون يومًا فلكيًا مميزًا، حيث لا يقتصر على ميلاد هلال الشهر الهجري، وإنما سيشهد أيضًا ثلاث ظواهر فلكية تحدث في نفس اليوم، وهي كسوف كلي للشمس، وذروة الاعتدال الربيعي والقمر العملاق.

وأضاف «تادرس» أن ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا، سيشاهدون بدرجات متفاوتة الكسوف الكلي للشمس، مشيرًا إلى أنه سيبدأ جزئيًا في مصر في ذلك اليوم في الساعة 11 و10 دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، ويصل أقصى درجة له الساعة 11 و48 دقيقة صباحًا، فيما ينتهي في 12 والنصف ظهرًا تقريبًا.

وأوضح أن هذا الكسوف هو الأول في العام الميلادي الحالي، وأنه سيحدث متزامنًا مع تساوي الليل والنهار تمامَا، نظرًا لإتفاق حدوثه مع ذروة الاعتدال الربيعي، وأنه يتفق كذلك مع حدوث ظاهرة القمر السوبر (القمر العملاق)، حيث يكون القمر محاقًا، وفي نفس الوقت أقرب إلى الأرض (نقطة الحضيض في مداره)، فيظهر تأثيره في عملية المد والجذر ويزيد ارتفاع المياه عن معدله الطبيعي.

أ.ش.أ

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