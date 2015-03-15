“ماجد الفطيم” توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية ترفع حجم استثمارتها 4.5 مليار جنيه

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، التي تعمل في مجال إنشاء وإدارة مراكز التسوق والمنشآت الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والراعي البلاتيني لمؤتمر “مصر المستقبل”، في مؤتمر صحفي عقدته خلال فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل”، عن زيادة حجم استثماراتها في السوق المصري لتصل إلى 22,5 مليار جنيه مصري.

وقام آلان بجاني- الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم القابضة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروعات الجديدة مع الحكومة المصرية، خلال مؤتمر “مصر المستقبل”، حيث تتضمن الاتفاقية مشروعات جديدة بإجمالي 4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الإضافية.

تشمل المشروعات الجديدة تطوير أربعة مراكز للتجزئة في المدن والمجتمعات السكنية الجديدة بالقاهرة، وتطوير 4 مراكز للتسوق في القاهرة الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 500 مليون جنيه مصري لتقديم أول وأكبر مجمع لسينمات VOX على مدار الخمس سنوات القادمة. وقد كشف السيد/ آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم، النقاب عن مشروعين ضمن خطة الاستثمار التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 18 مليار جنيه مصري. يتضمن المشروعان مركز “سيتي سنتر” جديد تحت اسم سيتي سنتر ألماظة، باستثمارات تبلغ 3,5 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مشروع التوسعة الضخم لسيتي سنتر المعادي، باستثمارات تبلغ 4 مليار جنيه مصري.

وتعليقاً على الاستثمارات الجديدة، يقول آلان بجاني- الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم القابضة “لقد نجحت الحكومة في خلق مناخ استثماري جاذب مما شجعنا في ماجد الفطيم على زيادة استثماراتنا إلى 22,5 مليار جنيه مصري، بالإضافة لقرب انهاء الاتفاقات على مشروعين ضخمين كجزء من خطة الاستثمار التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بإجمالي 18 مليار جنيه مصري. إن استثمارنا في مشروعات جديدة يؤكد ايماننا القوي بالفرص الواعدة المتاحة في السوق المصرية. بالإضافة إلى ذلك، فقد شرفنا بحضور السيد الرئيس لمؤتمرنا الصحفي، الأمر الذي يعزز وجود الإرادة لتطوير الاقتصاد المصري”.

يأتي إعلان ماجد الفطيم عن الاستثمارات الأخيرة بعد وقت قصير من إعلانها تفاصيل خطتها الاستثمارية الخمسية بإجمالي استثمارات 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن تلك الخطة إقامة مول مصر باستثمارات 5 مليار جنيه مصري، وزيادة عدد فروع كارفور هايبر ماركت وسوبرماركت لتصل إلى 55 فرعاً أواخر 2019 باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه مصري، واستكمال التوسعات الأخيرة في سيتي سنتر الإسكندرية باستثمارات 70 مليون جنيه مصري، هذا إلى جانب مشروعات أخرى.

ومن جانبه، علق أشرف سالمان- وزير الاستثمار المصري، على استثمارات ماجد الفطيم في مصر بقوله “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية بكل جهدها لإتمام الإصلاح الاقتصادي في البلاد، فإننا نعمل بشكل متواصل لتحديد أفضل الشركاء الذين يمكننا التعاون معهم في إطار سعينا لتحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء لكل المصريين. وانطلاقاً من هذا، كان من الضروري أن نتعاون مع الشركاء الأكثر خبرة والتزاماً للمساهمة في تنفيذ رؤيتنا للاقتصاد المصري، لذا تؤمن الحكومة المصرية أنّ ماجد الفطيم نموذجٌ للمستثمر الملتزم، نظراً للدور المتميز الذي تلعبه في تنمية قطاع التجزئة المحلي بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام.”. من ناحية أخرى، تقوم ماجد الفطيم حالياً على دراسة الجدوى لأربع قطع من الأراضي المخصصة لتطوير مراكز تجزئة في عدد من أحياء في القاهرة. وستعمل المشاريع الجديدة على تلبية الطلب المتنامي على مراكز التسوق والتجزئة المتكاملة في مصر ودول المنطقة، حيث تتمتع مراكز ماجد الفطيم بالتطور والابتكار لتقديم أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.

جدير بالذكر أن محفظة مراكز التسوق التابعة لشركة “ماجد الفطيم” أصبحت معروفة عالميّاً بالابتكار في مجال مراكز التسوق وأنشطة تجارة التجزئة والتصميم والبناء وأصبحت علاماتها التجارية مرتبطة بحياة أكثر من 250 مليون شخص كلّ عام. وفي عام 2014، جذبت مراكز التسوّق التابعة للشركة في مصر أكثر من 25 مليون زائر، مما يؤكّد قدرة الشركة على المساهمة في تنمية القطاع السياحي في مصر.