"كتائب القسام" تبنى مواقع عسكرية قرب حدود غزة مع إسرائيل

بدأت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى بناء وإعادة إعمار وتشييد عددٍ من مواقع التدريب العسكرية قرب الشريط الحدودى الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل والذى تحاذيه عدد من المستوطنات اليهودية.

وذكرت "كتائب القسام" فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى الرسمى اليوم أنها بدأت منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة وعمليات المقاومة خلالها (قبل نحو ستة أشهر) بمرحلة جديدة من الصراع فى الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير (حسب التقرير).

وقالت إنها "باشرت، ومع انتهاء المعركة، فى بناء وإعادة إعمار وتشييد عددٍ من مواقع التدريب العسكرية قرب الخط الزائل (الشريط الحدودى) شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وقد جن جنون قادة الاحتلال منها، الذين قالوا إن القسام سرعان ما تعافت بعد الحرب الأخيرة، وأصبحت تستعد لجولة المواجهة القادمة بقوة وتحد".

وأضافت أن حالة الرعب بدأت ترافق سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مع سماعهم المتواصل للتدريبات وإطلاق الصواريخ وتفجيرات فى مواقع التدريب التابعة لكتائب القسام خلال الأيام الماضية، ما جعلهم يشتكون من استعداد حماس للحرب المقبلة.

وأوضحت أن دائرة الإعداد والتدريب التابعة لها "أشرفت مؤخرا على بناء عدد من المواقع العسكرية ومنها موقعا (اليرموك وفلسطين) اللذان لا يبعدان عن الشريط الحدودى سوى مئات الأمتار، كتحد للعدو الصهيونى".

وأشارت إلى أن موقع "اليرموك" يقع إلى الشرق من حى الشجاعية شرق مدينة غزة، والذى لا يبعد سوى بضعة أمتار من الخط الزائل، فيما يقع موقع "فلسطين" فى مستوطنة نيسانيت التى حررت فى العام 2005، والتى تبعد مئات الأمتار أيضا فقط عن الخط الزائل الشمالى لقطاع غزة.

وقال أحد مسئولى الإعداد والتدريب فى حديث خاص لموقع القسام الإلكترونى إن القسام سيواصل التدريب والإعداد فى هذه المواقع ليلا ونهارا بكافة الإمكانات ولن يهاب تهديدات الاحتلال.

واستبعد أن تكون رسائل الكتائب من خلال هذه المواقع مبهمة لدى قادة وجنود جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن رسائل هذه المواقع وصلت وكانت على نفوسهم أشد من وقع السيف.

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