غدًا.. انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الدورة الرابعة‎

تستضيف محافظة الأقصر غداً الأثنين فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الفترة من 16 وحتى 22 من مارس بمشاركة 31 دولة أفريقية بالإضافة إلى 10 دول من خارج القارة السمراء ، ويعرض المهرجان هذا العام 86 فيلماً ( طويل – قصير-تسجيلى –روائى ) منها 35 فيلماً مترجم للغة العربية منها 5 أفلام شاركت فى مهرجان “كان” وفيلمان فى القائمة القصيرة للأوسكار بحضور ما يزيد عن 95 ضيفاً من صناع السينما بالإضافة إلى عدد من الصحفيين العرب والأجانب.

ويقيم المهرجان فى دورته الرابعة عدداً من الورش وهى : ورشة صناعة الفيلم للمخرج الأثيوبى هايلى جريما ، وورشة أفلام الموبايل بالتعاون مع معهد جوتة( مؤسسة روبرت باوش ) لطلبة كلية الفنون الجميلة بالأقصر ، وورشة ستوب موشن لخبيرة الرسوم المتحركة الفنلندية أنطونيا ريمبوم للموهوبين من المجتمع المحلى ، وورشة تعليم التفكير برئاسة د. عصام شرف ، وورشة للنقد السينمائى فى أفريقيا للناقد الفرنسى تيرنو إبراهيم ومائدة مستديرة حول مشاكل النقد السينمائى ، وعلى هامش المهرجان تقام عدد من الندوات وهى : السينما فى بوركينا فاسو ( وتتناول مهرجان فيسباكو كنموذج ) وندوة المكرمين ( المخرج خالد يوسف – المخرج ادريسا وادراجو – النجمة ليلى علوى ) ، وندوة عن التمثيل فى مصر ( تتناول النجم الراحل خالد صالح كنموذج ) ، أما معارض الفن التشكيلى فهى : التصوير فى أفريقيا بالإشتراك مع صندوق التنمية الثقافية ومعرض أقنعة أفريقية لفنانى جنوب مصر تنسيق الفنان عماد أبو جرين ومعرض كاريكاتير لأبناء الأقصر كما سيعرض المهرجان أفلام نتاج الورش الخاصة بالمهرجان والانتاج المشترك مع الدول الأفريقية : أفلام اتصال ( 4 أفلام انتاج/ مصر – بروندى – رواندا – أثيوبيا) وأفلام الورش المصورة خلال الورش بالاقصر لعدد 25 شاباً من مصر والدول الأفريقية وعدد 10 افلام قصيرة وعروض أفلام نتاج ورشة ستوب موشن وعروض أفلام نتاج ورشة أفلام الموبايل .

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الأفتتاح فى العاشرة صباحاً بتحرك الذهبيات من أمام فندق ونتربلاس مع مراكب للفرق الفنية الشعبية حتى تصل إلى معبد الكرنك بحضور السادة السفراء والوزراء والضيوف الآفارقة ورئيس مجلس الأمناء د.عصام شرف وعلى رأسهم ( سفير دولة السنغال – سفير دولة بوركينا فاسو – سفير دولة غينيا- المستشار الثقافى لدولة مالى – المستشار الثقافى لسفارة كينيا – السفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق – وزير الثقافة – وزير الشباب والرياضة) .

وكذلك يتم التحرك فى السادسة والنصف مساءاً إلى قاعة المؤتمرات الدولية حيث يتم الاعلان عن الأفتتاح الرسمى للمهرجان وتكريم المخرج خالد يوسف والنجمة ليلى علوى والمخرج ادريسا وادراجو من بوركينا فاسو فضلاً عن إهداء درع طلعت حرب إلى المهندس نجيب ساويرس .

وأعلنت إدارة المهرجان أن ضيف الشرف للدورة الرابعة هي دولة بوركينا فاسو نظراً لدورها الكبير في صناعة السينما داخل القارة والدور العظيم الذي لعبه مهرجان فيسباكو في عاصمتها واجادوجو كمساهم في توطيد العلاقات السينمائية والثقافية بين دول القارة الأم ، وهذه الدورة مهداه لروح الفنان الراحل خالد صالح .

والجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهي مؤسسة أهلية غير ربحية.