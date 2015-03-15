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الداخلية: ضبط 70 إخوانيًا من بينهم 37 من القيادات الوسطى للجماعة

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الداخلية: ضبط 70 إخوانيًا من بينهم 37 من القيادات الوسطى للجماعة الداخلية: ضبط 70 إخوانيًا من بينهم 37 من القيادات الوسطى للجماعة

هاني عبد اللطيف

صرح مسئول بمركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية مستمرة فى توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليه على مستوى محافظات الجمهورية .

وأكد المسئول أن الحملات الامنية الأخيرة أسفرت جهودها أمس السبت عن ضبط 38 من هؤلاء العناصر من بينهم 27 مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ارتكاب أعمال عنف.

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والذى كان يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة عن ضبط 10 عناصر من أعضاء تلك اللجان على مستوى بعض محافظات الجمهورية على النحو التالى “بنى سويف 2 – كفرالشيخ 2 – الفيوم 1 – البحيرة 3 – أسيوط 2″.

وفى إطار الجهود المبذولة لضبط العناصر المتطرفة والمطلوبين على ذمة قضايا، فقد أسفرت جهود الحملات الأمنية على مستوى بعض محافظات الجمهورية عن ضبط 22 من العناصر المتطرفة على النحو التالى “القاهرة 2 – القليوبية 2 – البحيرة 8 – قنا 4 – بنى سويف1 – المنيا 1 – أسيوط 2 – السويس 2″، عثر بحوزة أحدهم ببنى سويف على “بندقية خرطوش – طبنجة – طبنجة صوت- عدد “56″ طلقة خرطوش – عدد “4″ طلقات صوت”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

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