الشباب أكثر عرضة لقرحة المعدة نتيجة التعرض للضغط الشديد

أسباب الإصابة بقرحة المعدة والأثنى عشر:

يعتبر الجهاز الهضمى أطول جهاز فى جسم الإنسان، ويتكون من أجزاء عديدة تشترك جميعها فى استقبال الطعام وهضمه وامتصاص العناصر المفيدة واللازمة منه، وطرد ما تبقى من الفضلات غير المرغوبة.>يتعرض الجهاز الهضمى للكثير من الأمراض وتختلف أسبابها، وفى هذا السياق يوضح الدكتور محمد عبد الرازق استشارى الأمراض الباطنية والقلب، أن الإصابة بقرحة المعدة والأثنى عشر، تبدأ بالتهاب بسيط بالجدار الداخلى للأنبوبة الهضمية، وإذا أهمل علاجه فقد يحدث تآكل صغير ثم تحدث المضاعفات غير المتوقعة من المريض، فيحدث النزيف ثم الثقب فى الجهاز الهضمى، وتصبح الحالة حرجة جدًا وتحتاج عندئذٍ إلى التدخل الجراحى لغلق الثقب وعلاج الالتهاب البريتونى.

ويشير د. محمد عبد الرازق، أنه أعراض القرحة تبدأ بآلام بسيطة أعلى البطن وأسفل عظمة القفص الصدرى، وقد يشتد الألم ويتشابه مع ألم الذبحة القلبية، موضحًا أن أسباب الإصابة بالقرحة متعددة، فقد تحدث نتيجة لزيادة حمضية المعدة أو نتيجة لضعف جدار المعدة أو أحد العوامل الوراثية.

ويضيف، أن ذلك يحدث نتيجة لبعض العادات الغذائية الخاطئة، مثل كثرة تناول الأطعمة الحريفة أو تناول كميات كبيرة من الدهون بشكل عالى، والتى تحتاج إلى إفراز مزيد من الأحماض لهضمها، أو كثرة تناول المسكنات التى تؤثر على جدار المعدة بشكل كبير مثل الأسبرين، والكورتيزون.

ويتابع، أن هناك بعض الأدوية الأخرى المضادة للالتهابات شبيهة الكورتيزون، والتى تستعمل كثيراً لعلاج الآلام المفصلية مع كثرة تناول المنبهات كالقهوة والشاى والتدخين ترتفع فرص ظهور قرحة المعدة والأثنى عشر، لافتاً أن الحالة النفسية تلعب أيضًا دورًا هامًا فى حدوثها خصوصًا مع ضغط العمل اليومى، وقد تصيب الشباب أيضاً نتيجة الضغط النفسى الشديد، وقد تتكون القرحة سرطانية خصوصًا فى المرضى كبار السن.

وقد يرجع حدوث قرحة المعدة والأثنى عشر لوجود ميكروب البكتيريا الحلزونية بجدار المعد والأثنى عشر، وهى الأماكن المفضلة لتكاثر هذا النوع من الميكروبات ويتم تشخيصها معمليًا وأعطاء العلاج المناسب لها ولمدة كافية.

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