الصحة العالمية: يجب وضع معايير للصحة للتنمية المستدامة والحد من المخاطر

أكد بريس ايلوود، الممثل الخاص لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ والأزمات، اهتمام المنظمة بضرورة إدراج القضايا المتعلقة بالصحة فى إطار العمل الجديد للتنمية لما بعد عام ٢٠١٥، وإطار العمل الجديد للحد من مخاطر الكوارث، الجارى التفاوض بشأنهما حاليا تمهيدا لإعلانهما ليغطيا السنوات العشر القادمة.

وشدد بريس ايلوود، خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش أعمال اليوم الثانى لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للحد من مخاطر الكوارث المنعقد حاليا فى مدينة سينداى اليابانية، على أهمية وضع المعايير المتعلقة بالصحة فى خطة العمل الجديدة من أجل التنمية المستدامة فى العالم وفى خطة الحد من مخاطر الأزمات، بهدف إنقاذ حياة المزيد من الأشخاص فى أنحاء العالم خاصة تلك المتضررة من الأزمات والكوارث.

وأوضح الممثل الخاص لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ والأزمات أن هناك العديد من الأزمات فى العالم، من بينها الأزمة السورية، تؤثر على الظروف الصحية لسكان المناطق المتأثرة بهذه الأزمات.

وأشار إلى أن منظمة الصحة أطلقت إطار عمل جديد لجعل المستشفيات أكثر أمانا وأكثر استعدادا وقدرة على تأدية عملها بفاعلية ولاسيما فى أوقات الطوارئ والأزمات، مشيرا إلى أن بعض الدول تنفق ٧٦٪ من ميزانية الصحة بها على المستشفيات.