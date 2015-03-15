"أسبوع للمخ" فى فرنسا بمشاركة 63 دولة

ينظم المسئولون فى جمعية العلوم العصبية الفرنسية بالاشتراك مع الجمعية الفيدرالية للأبحاث على المخ "أسبوع المخ" فى دورته السادسة عشرة فى الفترة من 16 إلى 22 مارس الجارى، وتشارك فيه 63 دولة من خلال العديد من الندوات والمناقشات والمباحثات حول أحدث ما توصل إليه المتخصصون فى كشف الجديد عن أسرار المخ.

ويلقى المتخصصون فى الأمراض التى تصيب المخ الضوء على كيفية عمل المخ ومدى تأثير المخدرات عليه وعن العلاقة ما بين الفن والجنون، وكيف يمكن للإنسان أن يعيش بدون حاسة الشم، كما تتضمن زيارة إلى المعامل التى تعطى صورا عن المخ فى حالاته المختلفة، وتقام معارض بها صور لتعليم الأطفال عن أهمية عمل هذا الجهاز فى جسم الإنسان ومدى ارتباطه بكل أعضاء الجسم.

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