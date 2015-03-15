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دراسة: فقدان قدر كبير من الوزن يخفض مخاطر الإصابة بالأزمات الربوية

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دراسة: فقدان قدر كبير من الوزن يخفض مخاطر الإصابة بالأزمات الربوية دراسة: فقدان قدر كبير من الوزن يخفض مخاطر الإصابة بالأزمات الربوية
أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن فقدان الوزن بشكل كبير من خلال إجراءات صارمة واتباع حمية غذائية أو من خلال جراحات البدانة يقلل بشكل كبير فرص الإصابة بأزمات ربوية، أو عدم تفاقم حدة الأزمات القائمة بين مرضى الربو الذين يعانون من البدانة المفرطة.

فقد وجد أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون أيضا من نوبات ربو خطيرة، تضطرهم لدخول قسم الطوارئ فى المستشفيات لتفاقم حالتهم وذلك بمقدار النصف خلال العامين اللذين يعقبان خضوعهم لجراحات البدانة.

وتعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها التى تشير إلى العلاقة بين فقدان الوزن وتقليل المخاطر المرتبطة بنوبات الربو المزمنة والخطيرة.

وقد فشلت الدراسات السابقة حول تدخلات فقدان الوزن غير الجراحية فى إظهار نتائج متسقة بشأن المخاطر والربو، وهناك نتيجة أخرى تشير بقوة إلى أن هذا النوع من فقدان الوزن الكبير، الناجم عن عملية جراحية لعلاج البدانة يمكن أن يقلل من الأحداث السلبية الربو.

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مصر 365