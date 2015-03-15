عدم انتظام ضربات القلب قد يكون سبب الـ"إغماء"

أفادت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يسقطون أرضا يعانون على الأرجح من نوع شائع من عدم انتظام ضربات القلب يدعى الارتجاف الأذينى.

وقالت الطبيبة صوفى جانسن من المركز الطبى الأكاديمى فى العاصمة الهولندية أمستردام "هذه النتائج مفاجئة بالطبع لأنه لم تظهر من قبل صلة بين الارتجاف الأذينى والسقوط."

وقالت جانسن لخدمة رويترز هيلث فى رسالة عبر البريد الالكترونى، إنه من المعروف أن بعض أشكال عدم انتظام ضربات القلب تسبب الإغماء أو فقدان الوعى لكن هذه أول دراسة تربط ذلك بالسقوط أرضا.

>وقامت هى وزملاؤها بتحليل بيانات عن 4800 شخص بالغ تجاوزت أعمارهم 50 عاما فى أيرلندا شاركوا فى استبيانات ومقابلات شخصية وتقييمات صحية شملت الرسوم الكهربية للقلب بين عامى 2009 و 2011.

وقال 20 بالمئة من المشاركين إنهم سقطوا مرة واحدة على الأقل خلال العام المنصرم بينما كانت الإغماءات وفقدان الوعى أقل شيوعا.

وفى المجمل كان نحو ثلاثة فى المئة من المشاركين يعانون من الارتجاف الأذينى بينهم واحد فى المئة تتراوح أعمارهم بين 56 و 64 وأربعة فى المئة تصل أعمارهم إلى 74 عاما ونحو ثمانية فى المئة تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق. ولم يكن أكثر من ثلثهم على علم بأنهم مصابون بالارتجاف الأذينى قبل الدراسة.

وتعرض نحو 30 فى المئة من المصابين بالارتجاف الأذينى للسقوط أرضا خلال العام المنصرم مقارنة بنحو 20 فى المئة ليسوا مصابين بالارتجاف الأذينى.

وقالت جانسن "يمكن أن يضعف الارتجاف الأذينى قدرة القلب على ضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم بما فى ذلك المخ.

"يمكن أن يؤدى هذا إلى انخفاض فى كمية الأكسجين المتجه إلى المخ، ما يسبب أما الأغماء أو فقدان الوعى أو الدوخة ما يؤدى للسقوط."