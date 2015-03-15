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أسباب ظهور "الضب" للأطفال

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أسباب ظهور "الضب" للأطفال أسباب ظهور "الضب" للأطفال
بروز الأسنان أحد المشاكل التى يصاب بها الأطفال نتيجة أسباب وعوامل عديدة.

بروز الأسنان "الضب"

قال الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان، وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن بروز الأسنان أو ما يطلق عليه الضب عبارة عن بروز الأسنان الأمامية للفك العلوى، لافتاً إلى أن الأطفال غالبا ما يصابون بالبروز العظمى نتيجة النمو الزائد لعظم الفك العلوى.

أسباب بروز أسنان الأطفال "الضب"

وأشار د.عماد إلى أن إصابة الأطفال ببروز أسنان الفك العلوى يكون نتيجة أسباب وعوامل عديدة أخرى وأهمها:

1) عوامل وراثية.
>2) وضع الأطفال أيديهم فى فمهم "مص أصابع اليد" تساهم تلك العادة فى زيادة فرص بروز الأسنان واختلاف هيئتها عن الشكل الطبيعى.
>3) خلع الأسنان اللبنية للأطفال بتوقيت سابق لأوانه ما يساهم ذلك فى حدوث عدم توازن للأسنان بجوار بعضها البعض، ما يجعها تتحرك بصورة غير طبيعية.
>4) خلع الأسنان الدائمة فى التوقيت غير المعتاد، كما أنه لا يجب خلعها نهائيا لعدم حدوث أى خلل بتوازن الأسنان.

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