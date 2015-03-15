انقضاء دعوى ضد وزير الداخلية لفتح شوارع السفارتين الأمريكية والبريطانية

قررت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، انقضاء الجنحة المقامة ضد كل من محمد أحمد إبراهيم وزير الداخلية، وجلال سعيد محافظ القاهرة؛ لعدم تنفيذهم حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضى بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية، وذلك لعدم استكمال الإجراءت القانونية.

كان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوى قضائية بمحكمة عابدين، يتهم فيها كلا من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة، بامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن فتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية، وإزالة ما بها من عوائق وحواجز، وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة للتجار والسكان قاطني المنطقة.

وتم إعلان وزير الداخلية ومحافظ القاهرة، إلا أنهما امتنعا وماطلا في تنفيذ الحكم، ما اضطر المدعين لرفع دعواهم.