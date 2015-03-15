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نقل 13 فلبينيًا للمستشفى بعد أكلهم كلبًا مصابًا بـ ” داء الكلب”

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نقل 13 فلبينيًا للمستشفى بعد أكلهم كلبًا مصابًا بـ ” داء الكلب” نقل 13 فلبينيًا للمستشفى بعد أكلهم كلبًا مصابًا بـ ” داء الكلب”

أرشيفية

نقل 13 شخصاً إلى المستشفيات في الفيليبين، بعد تناولهم لحم كلب تبين أنه مصاب بداء الكلب، بحسب ما أفادت مصادر طبية اليوم الأحد.

وتبين بعد إجراء التحاليل الطبية أن الأشخاص الـ 13، وهم أربعة بالغين وتسعة أطفال، تناولوا لحم كلب مصاب بالداء، بحسب ما أفاد مصدر طبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقتل الكلب الأسبوع الماضي، وتسعى السلطات إلى التثبت مما إذا كان قد عض غيره من الكلاب ونقل إليها العدوى قبل ذلك.

وأضاف المصدر “لقد أبلغنا أن أشخاصاً أكلوا لحم الكلب المريض، لم يعلموا أنه مصاب، وللأسف من بينهم أطفال”.

ويخضع المصابون للعلاج، وتوزع السلطات اللقاحات اللازمة على كل من يشتبه أن تصل إليه العدوى، منعاً لانتشار هذا الداء القاتل.

وتبذل السلطات الفيليبينية جهوداً متواصلة لمكافحة داء الكلب، وفي العام 2014 تمكنت من حده بشكل كبير، فلم تسجل فيها أي وفاة بسبب هذا المرض، لأول مرة في تاريخها.

ويحظر القانون في الفيليبين قتل الكلاب لأكل لحومها، لكن ذلك لا يحول دون إقدام الكثيرين على صيد الكلاب خلسة.

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