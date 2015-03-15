مؤشرات البورصة المصرية تكتسي بالأخضر مع تفاؤل مستثمريها بخيرات “مصر المستقبل”

انتصفت تعاملات أولى جلسات البورصة المصرية، عقب المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ، على صعود جماعي لمؤشراتها، مع زيادة لرأسمالها السوقي قدرها 3 مليارات و800 مليون جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، انعكاساً للتمثيل الدولي الناجح الذي شهده المؤتمر، بالإضافة إلى وعود عدد من مسؤولي الدول والشركات العالمية بمليارات الدولارات كاستثمارات مستقبلية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بسنبة 1.21%، بمقدار 117 نقطة، ليسجل 9,757.36 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.80%، بمقدار 4 نقاط، ليسجل 560.75 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84%، بمقدار 9 نقاط، ليسجل 1,129.63 نقطة.