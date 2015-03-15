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بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتابعان أعمال إصلاح ماسورة مياه بحي ثالث

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتابعان أعمال إصلاح ماسورة مياه بحي ثالث بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتابعان أعمال إصلاح ماسورة مياه بحي ثالث

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتابعان أعمال إصلاح ماسورة مياه بحى ثالث

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على النزول ميدانيا يرافقه اللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، موقع انفجار ماسورة خط مياه الشرب بقطر 200 ملى متر المغذية لقطاع كبير من حى ثالث بالمنطقة خلف شارع شبين والتى تعرضت للكسر المفاجىء فى حوالى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد.

وعلى الفور انتقل محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن إلى موقع الحدث وتم استدعاء المسؤلين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى وتم قطع المياه عن المنطقة واستدعاء عدد كبير من سيارات شفط المياه ومعدات وآليات الأحياء ومجلس المدينة وتم تدارك الموقف على وجه السرعة وشفط كميات المياه المتراكمة بشارع شبين الكوم ومنطقة مخرج نفق جمال عبد الناصر وقد قام العقيد محمد عامر مدير ادارة مرور الاسماعيلية ونائبه العقيد حمدى عبد النبى ورجال المرور بتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة لمنع حدوث الاختناقات المرورية والحوادث وتم تدارك الموقف كاملا وعودة المنطقة الى طبيعتها.

وقد رافق المحافظ ومدير الأمن كل من محمد رمضان رئيس المركز والمدينة ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان ومحمد الصافى رئيس حى ثالث الاسماعيلية.

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