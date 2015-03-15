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ضبط 4 قطع أسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا

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ضبط 4 قطع أسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا ضبط 4 قطع أسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، والقوة المرافقة لهم من ضبط 4 قطع أسلحة نارية بدون ترخيض، وكمية من الذخيرة، خلال حملة أمنية اليوم الأحد.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط كل من "محمود م ع" 59 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية وخزينتين، وبداخلها 20 طلقة من ذات العيار، و"صابر ا ا" 23 سنة عاطل وبحوزته عدد بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها و5 طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط بندقية آلية وخزينة فارغة بمنزل "على ع ا" 45 سنة عامل، و"عابدين ا ع" 60 سنة مزارع بحوزته بندقية خرطوش عيار12 أمريكى الصنع ماركة مانجيوم، وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة.

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مصر 365