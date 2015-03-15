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ضبط 25 إخوانيا لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف بالجيزة

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ضبط 25 إخوانيا لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف بالجيزة ضبط 25 إخوانيا لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف بالجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أشرف عليها اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث وشارك فيها ضباط المباحث الجنائية وضباط الأمن الوطنى استهدفت مناطق بولاق الدكرور والجيزة والشيخ زايد وأول أكتوبر وثان أكتوبر والبدرشين وكرداسة، أسفرت عن ضبط 25 متهما ينتمون لجماعة الإخوان لاتهامهم بالاشتراك فى المسيرات والتحريض على العنف.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 4 متهمين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة لتورطهم فى قضايا مخدرات وتشاجر وإطلاق أعيرة نارية، ونجح رجال المباحث أيضا فى ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالإضافة إلى ضبط 14 آخرين بحوزتهم مواد مخدرة للاتجار والتعاطى، والقبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء.

كما تم تنفيذ 14 حكما قضائيا مستأنفا وجزئيا بالإضافة إلى ضبط 4 متهمين هاربين من المراقبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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مصر 365