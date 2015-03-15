انقضاء دعوى تطالب بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية

قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، اليوم الأحد، بانقضاء الجنحة المقامة ضد كل من محمد أحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وجلال السعيد محافظ القاهرة، لعدم تنفيذهما حكما قضائيا صادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضى بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية، وذلك لعدم استكمال الإجراءات القانونية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية بمحكمة عابدين يتهم فيها كلا من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتيهما لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن فتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية وإزالة ما بها من عوائق وحواجز وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة للتجار والسكان قاطنى المنطقة.