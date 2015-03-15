انقضاء دعوى تطالب بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية

قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، اليوم الأحد، بانقضاء الجنحة المقامة ضد كل من محمد أحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وجلال السعيد محافظ القاهرة، لعدم تنفيذهما حكما قضائيا صادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضى بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية، وذلك لعدم استكمال الإجراءات القانونية.

كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية بمحكمة عابدين يتهم فيها كلا من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتيهما لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن فتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية وإزالة ما بها من عوائق وحواجز وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة للتجار والسكان قاطنى المنطقة.