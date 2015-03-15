تأجيل دعوى وقف انتخابات "الصحفيين" لتنقية كشوف الناخبين لـ12 أبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة 12 أبريل المقبل.

كان المحامى على أيوب وكيلا عن الصحفى طارق درويش قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.

وذكر "درويش" فى دعواه أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين يوجد بها أعداد غير حاصلين على مؤهل عالٍ، وبالتالى فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.

وصرحت المحكمة للمدعى باستخراج المستندات الخاصة بأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة، حيث دفع بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين.