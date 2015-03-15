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إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكى بطريق السخنة بالسويس

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إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكى بطريق السخنة بالسويس إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكى بطريق السخنة بالسويس
استقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم الأحد 11 مصابا فى انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق السخنة.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من نقطة المستشفى العام بوصول 7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص "6739" بالكيلو 60 بطريق السخنة البحر الأحمر، كما وصل 4 مصابين فى انقلاب سيارة ملاكى "ص ع ج 194" بطريق القطامية السخنة.

وقال مصدر طبى لـ"اليوم السابع" إن المصابين تم إسعافهم وجميعهم فى حالة مستقرة وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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