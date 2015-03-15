إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكى بطريق السخنة بالسويس

استقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم الأحد 11 مصابا فى انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق السخنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من نقطة المستشفى العام بوصول 7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص "6739" بالكيلو 60 بطريق السخنة البحر الأحمر، كما وصل 4 مصابين فى انقلاب سيارة ملاكى "ص ع ج 194" بطريق القطامية السخنة.
وقال مصدر طبى لـ"اليوم السابع" إن المصابين تم إسعافهم وجميعهم فى حالة مستقرة وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.