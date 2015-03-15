النيابة تطلب التحريات حول انفجار قنبلة أمام فرع "موبينيل" بالمنيل

أمر المستشار تامر العربى، رئيس نيابة مصر القديمة بسرعة وصول تحريات الأمن الوطنى واستعجال تقرير الأدلة الجنائية بشأن واقعة انفجار قنبلة أمام فرع شركة موبينيل بمنطقة المنيل بمصر القديمة، صباح الخميس الماضى.

وكشفت التحقيقات الأولية فى الواقعة عن إصابة شخصين من المارة، بالإضافة إلى تحطم واجهة فرع موبينيل بالكامل، ومحل أسماك وتهشم 4 سيارات كانت متواجدة بذات المنطقة.

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