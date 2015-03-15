حبس أصحاب ورشة نجارة لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص بالجمالية

قرر المستشار مصطفى عتريس مدير نيابة الجمالية، حبس 2 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل، دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، بالإضافة إلى التصريح بدفن آخر فقد حياته نتيجة عملية الحفر.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا يفيد بقيام كل من "م.ا" 50 سنة، و"ه.م" 30 سنة، و"خ.ا" 33 سنة، أصحاب ورشة نجارة، بالحفر والتنقيب فى أحد المنازل للبحث عن آثار، دون تصريح رسمى بذلك، مما أدى الأمر إلى وفاة أحدهم عقب انهيار الحفرة.

وتمكنت القوة الأمنية من القبض على المتهمين، بعد التأكد من صحة الواقعة، عن طريق التحريات التى أجراتها مباحث القسم، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبسهما.