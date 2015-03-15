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ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما فى حملة مرورية بالإسكندرية

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ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما فى حملة مرورية بالإسكندرية ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما فى حملة مرورية بالإسكندرية
تمكن النقيب أحمد بدران الضابط بقسم مباحث المرور بالإسكندرية من ضبط "أسامة.ص.م" 32 سنة سائق مقيم مينا البصل أثناء قيادة السيارة س ى هـ 2395 المُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم الشيخ زايد – بأمن الجيزة عن بلاغ "عادل.أ.ى" وتبين أن اللوحات المثبتة على السيارة غير أميرية والرخصة يشتبه فى كونها مزورة.

اتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة، وتحرر المحضر جنح قسم اللبان، وجار العرض على النيابة.

وتمكن النقيب أحمد رائد الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوى دائرة أول العامرية من العثور على السيارة س ر م 1883 مصر المُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ "حسين.أ.ع" واتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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مصر 365

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