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ضبط صاحب محل هواتف يبيع خطوط محمول للإخوان لاستخدامها فى التفجير بإمبابة

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ضبط صاحب محل هواتف يبيع خطوط محمول للإخوان لاستخدامها فى التفجير بإمبابة ضبط صاحب محل هواتف يبيع خطوط محمول للإخوان لاستخدامها فى التفجير بإمبابة
ألقت مباحث الجيزة، القبض على صاحب محل هواتف محمولة ينتمى لجماعة الإخوان، لاتهامه ببيع شرائح الهواتف المحمولة للعناصر الإرهابية لاستخدامها فى تفجير العبوات الناسفة عن بعد، وبمواجهته اعترف بصحة ما نسب إليه فتم إحالته على النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بانتماء "محمد.ع" صاحب محل هواتف لجماعة الاخوان، وتورطه فى بيع شرائح الهواتف المحمولة لمنفذى العمليات الإرهابية .

وبتكثيف التحريات تبين للعميد محمود خليل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد حسن عليوة مفتش المباحث الجنائية صحة التحريات، وبإعداد كمين له تمكن المقدم محمد أمين رئيس مباحث إمبابة والرائد محمد غراب بفرقة مباحث الشمال من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى وأقر ببيع الشرائح بقصد إثارة الفزع، وعدم الاستقرار بالبلاد، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365