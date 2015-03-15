بدء خدمة الفحص بـ «الفيبروسكان» بمستشفي حميات قنا

أعلن الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم البدء فى استقبال المرضى الراغبين في اجراء فحص الكبد باستخدام جهاز «الفيبروسكان» بمستشفى حميات قنا، موضحًا أن هناك 8 مراكز معتمدة لإجراء هذا الفحص علي مستوي الجمهورية.

وأوضح خضارى أن الفحص بالفيبروسكان يعتبر بديلاً عن إجراء العينة الكبدية مما خفف من معاناة مرضي الكبد في قنا وأسرهم حيث كان المرضى يضطرون للسفر للقاهرة والوجه البحري والانتظار في قوائم طويلة للحصول علي هذه الخدمة.

وتستقبل مستشفي حميات قنا المرضي الراغبين في الحصول علي هذه الخدمة من محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان.